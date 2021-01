Luis Alberto decide il derby, Tomiyasu rilancia il Bologna, il Milan si conferma in vetta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ci sono gol, ci sono doppiette, e poi ci sono gol e doppiette in un derby.E Luis Alberto, il primo giocatore della Lazio a realizzare una marcatura multipla in uno scontro capitolino casalingo in Serie A da Roberto Mancini nel ’98 – se n’è regalata una venerdì sera, mandando in delirio i tifosi biancocelesti. Un 3-0 tondo tondo, che rilancia la formazione di Inzaghi nella corsa al piazzamento Champions e ridimensiona i nemici sull’altra sponda del Tevere. Il centrocampista spagnolo è stato la vera guida della squadra nello scontro con i giallorossi, esprimendosi a livelli magistrali. Nella partita dell’Olimpico spicca soprattutto per un 96% di Efficienza Tecnica, ma eccelle anche nella capacità di optare per le soluzioni di gioco ottimali (K-Solution del 97%). Il fantasista di San Jose del Valle si distingue inoltre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ci sono gol, ci sono doppiette, e poi ci sono gol e doppiette in un.E, il primo giocatore della Lazio a realizzare una marcatura multipla in uno scontro capitolino casalingo in Serie A da Roberto Mancini nel ’98 – se n’è regalata una venerdì sera, mandando in delirio i tifosi biancocelesti. Un 3-0 tondo tondo, chela formazione di Inzaghi nella corsa al piazzamento Champions e ridimensiona i nemici sull’altra sponda del Tevere. Il centrocampista spagnolo è stato la vera guida della squadra nello scontro con i giallorossi, esprimendosi a livelli magistrali. Nella partita dell’Olimpico spicca soprattutto per un 96% di Efficienza Tecnica, ma eccelle anche nella capacità di optare per le soluzioni di gioco ottimali (K-Solution del 97%). Il fantasista di San Jose del Valle si distingue inoltre ...

SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Luis Alberto operato d'urgenza per appendicite: starà fuori almeno 10 giorni ? - DiMarzio : #Lazio, #LuisAlberto operato di appendicite: salterà le prossime due partite - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: #Lazio, #LuisAlberto rassicura sulle proprie condizioni - LucaGiovagnoni : @iuiu87 Io me la rischierei, stava per essere ceduto poi è tornato, potrebbe fare come Luis Alberto e dalle motivaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Alberto Lazio choc, l'emergenza è doppia: Luis Alberto si opera, Luiz Felipe stagione finita Il Messaggero Imprevisto per Inzaghi: Luis Alberto operato d’urgenza d’appendicite

Brutta tegola per Simone Inzaghi: nella serata di ieri, il fantasista della Lazio Luis Alberto è stato operato d’urgenza, presso la Clinica Padeia, per asportare l’appendicite. Fortunatamente non sono ...

Luis Alberto decide il derby, Tomiyasu rilancia il Bologna, il Milan si conferma in vetta

Ci sono gol, ci sono doppiette, e poi ci sono gol e doppiette in un derby. E Luis Alberto, il primo giocatore della Lazio a realizzare una marcatura multipla in uno scontro capitolino casalingo in Ser ...

Brutta tegola per Simone Inzaghi: nella serata di ieri, il fantasista della Lazio Luis Alberto è stato operato d’urgenza, presso la Clinica Padeia, per asportare l’appendicite. Fortunatamente non sono ...Ci sono gol, ci sono doppiette, e poi ci sono gol e doppiette in un derby. E Luis Alberto, il primo giocatore della Lazio a realizzare una marcatura multipla in uno scontro capitolino casalingo in Ser ...