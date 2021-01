L'Ue spera nella stabilità in Italia. E si riparla di riforme da fare

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Siamo in mezzo ad una crisi incredibilmente grave. È un momento in cui servee in cui tutti dobbiamo unire le forze, lavorare insieme il più duramente possibile per superare questa pandemia, ma anche la crisi economica”. È la prima volta che la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si esprime sulla crisi politica in corso in. Lo fa all’indomani del voto in Senato, in una conferenza stampa con il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e il premier portoghese Antonio Costa, che da gennaio ha la presidenza di turno dell’Ue fino a luglio., dunque. Ma nei prossimi giorni, apprende Huffpost, la Commissione europea presenterà ulteriori linee guida su come spendere i soldi del recovery fund. Parola chiave:. “La Commissione - continua von der Leyen - è in ...