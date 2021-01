Luci e ombre della rivoluzione digitale della Pubblica Amministrazione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (a cura di Tiziana Cignarelli, Segretario Generale FLEPAR e CODIRP) La crisi pandemica che stiamo tuttora vivendo ha reso necessaria l’attuazione di un cambio di passo verso la rivoluzione digitale della Pubblica Amministrazione. L’innovazione richiesta, però, non è solo trasformazione dell’analogico in digitale ma richiede un cambiamento culturale e organizzativo al quale alcune PA, quantomeno nell’attuazione del lavoro agile, hanno dimostrato poca disponibilità. Per la maggior parte delle amministrazioni l’attuazione della normativa emergenziale su questo tema è stata legnosa, volta al minimo indispensabile. Fin dall’inizio della fase emergenziale il lavoro agile ha costituito la prima misura di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (a cura di Tiziana Cignarelli, Segretario Generale FLEPAR e CODIRP) La crisi pandemica che stiamo tuttora vivendo ha reso necessaria l’attuazione di un cambio di passo verso la. L’innovazione richiesta, però, non è solo trasformazione dell’analogico inma richiede un cambiamento culturale e organizzativo al quale alcune PA, quantomeno nell’attuazione del lavoro agile, hanno dimostrato poca disponibilità. Per la maggior parte delle amministrazioni l’attuazionenormativa emergenziale su questo tema è stata legnosa, volta al minimo indispensabile. Fin dall’iniziofase emergenziale il lavoro agile ha costituito la prima misura di ...

La crisi pandemica che stiamo tuttora vivendo ha reso necessaria l’attuazione di un cambio di passo verso la rivoluzione digitale della Pubblica Amministrazione. L’innovazione richiesta, però, non è s ...

