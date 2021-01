Lucha Y Siesta, perché un atto di forza contro una realtà così preziosa a Roma? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sconcerto, indignazione, rabbia, sono i sentimenti che agitano in queste ora le attiviste e le operatrici della Casa delle donne Lucha Y Siesta dopo che un gruppo di agenti del Commissariato Tuscolano è entrato nello stabile di via Lucio Sestio. Approfittando dell’apertura del cancello, sono arrivati fino all’edificio eppoi nelle stanze che accolgono donne e minori vittime di violenza, identificando ad una ad una le ospiti e i loro figli. Non è un mistero per nessuno, perlomeno a Roma, che la Casa delle donne Lucha y Siesta sia il rifugio di donne e bambini costretti a lasciare la propria casa per violenza. Le identità delle ospiti peraltro sono ben note alle istituzioni perché si tratta di nuclei accolti in collaborazione con altre associazioni e allora – si chiedono le attiviste – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sconcerto, indignazione, rabbia, sono i sentimenti che agitano in queste ora le attiviste e le operatrici della Casa delle donnedopo che un gruppo di agenti del Commissariato Tuscolano è entrato nello stabile di via Lucio Sestio. Approfittando dell’apertura del cancello, sono arrivati fino all’edificio eppoi nelle stanze che accolgono donne e minori vittime di violenza, identificando ad una ad una le ospiti e i loro figli. Non è un mistero per nessuno, perlomeno a, che la Casa delle donnesia il rifugio di donne e bambini costretti a lasciare la propria casa per violenza. Le identità delle ospiti peraltro sono ben note alle istituzionisi tratta di nuclei accolti in collaborazione con altre associazioni e allora – si chiedono le attiviste – ...

