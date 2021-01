Lotito presenta il progetto ARP Youth Sector | “I nostri giovani grandi cittadini prima che grandi atleti Lazio un esempio nel mondo”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dalla sala stampa dello stadio Olimpico è andata in scena la conferenza stampa dizione del“ARP”, incentrato sulla crescita dei. Tra i rapnti della società il presidente Claudio Lotio, il direttore sportivo dellaWomen e responsabile del settorele Mauro Bianchessi, il nuovo portavoce del club Roberto Rao, e l’attuale allenatore dell’under 18, ex attaccante e capitano della, Tommaso Rocchi. Queste le dichiarazioni del presidente biancoceleste “Ho fatto di tutto per essere qui oggi perché ho puntato molto sul settorele. Dal 19 luglio del 2004, quando sono entrato, c’era una situazione drammatica. Così ho ritenuto dotare il settore ...