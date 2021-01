«Losing Alice» | la nuova serie di Apple Tv+ è un thriller femminile da non perdere

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le donne dietro la macchina da presa, quelle che muovono i fili delle grandi produzioni cercando di conciliare il lavoro con la famiglia, sono tra le figure più interessanti che lo star-system abbia a disposizione, peccato solo che siano raccontate di rado e con una certa svogliatezza, come se si ignorasse deliberatamente il potenziale umano di cui sono custodi. La figura del regista continua, infatti, a essere associata a una dimensione essenzialmente maschile, forse pensando che l’uomo abbia più carisma e sangue freddo nel gestire lo stress e la tensione di un set di una donna (non è un caso, dopotutto, che Hollywood abbia dato l’Oscar alla miglior regia a una donna una sola volta in tutta la sua storia). È stata questa la spinta che ha portato Sigal Avin, brillante autrice israeliana, a girare una serie che ha come protagonista proprio una donna regista alle prese con un mastodontico progetto da realizzare, chiamata a non perdere il controllo né di sé stessa né della vita apparentemente perfetta che custodisce nella sua casa con i vetri anodizzati nel cuore dei quartieri alti di Tel Aviv. La serie si chiama Losing Alice, sarà disponibile dal 22 gennaio su Apple Tv+ ed è tra i prodotti più ricercati e innovativi che vedremo nel 2021 in tv. Attraverso una serie di suggestioni che, per stessa ammissione di Avin, rievocano le atmosfere oniriche di David Lynch e la tensione palpabile dei gialli di Alfred Hitchcock, Losing Alice parte dall’incontro fortuito tra un’autrice sfiorita e una sceneggiatrice giovane e piena di talento. https://www.youtube.com/watch?v=2zfSw7G1A-0