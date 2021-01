Londra: campagna vaccinazione anticovid va avanti celermente (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Finora sono 4 milioni i vaccini somministrati nel paese fra prima e seconda dose, ha detto Johnson, aggiungendo che più di metà degli ultraottantenni britannici e degli ospiti delle case di riposo sono ora vaccinati Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Finora sono 4 milioni i vaccini somministrati nel paese fra prima e seconda dose, ha detto Johnson, aggiungendo che più di metà degli ultraottantenni britannici e degli ospiti delle case di riposo sono ora vaccinati

Ultime Notizie dalla rete : Londra campagna La campagna di vaccinazioni inglese procede spedita, ma nasconde delle insidie Linkiesta.it Keep calmLa campagna di vaccinazioni inglese procede spedita, ma nasconde delle insidie

Il Regno Unito esegue 259mila iniezioni al giorno contro le 74mila dell’Italia. La strategia di Downing Street è inoculare la prima dose al più alto numero di cittadini per raggiungere 14 milioni entr ...

