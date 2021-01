L’ombra delle spie | le foto promozionali del film con Benedict Cumberbatch

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono state diffuse le prime immaginidie Rachel Brosnahan inAbbiamo avuto modo di vederee Rachel Brosnahan in molti ruoli, nei panni del detective Sherlock Holmes e in quelli del Doctor Strange il primo, in quelli della fantastica signora Maisel e di Rachel Posner (House of Cards – Gli intrighi del potere) la seconda, solo per citarne alcuni. Presto vedremo recitare fianco a fianco i due talentuosi attori in(titolo originale The Courier),dedicato al mondo dello spionaggio. In uscita sul grande schermo il prossimo 19 marzo, ilsarà diretto da Dominic Cooke ...