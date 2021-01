Lombardia zona rossa fino al 31 gennaio | il governo non fa sconti ma resta ancora il Tar

RegLombardia : #LNews #zonarossa Abbiamo presentato ricorso al Tar del Lazio perché non condividiamo l'ordinanza del Ministro de… - LegaSalvini : ZONA ROSSA: PRESENTATO IL RICORSO DELLA LOMBARDIA - CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - Sabrina24989702 : RT @Lega_Senato: ??#CALDEROLI: LOMBARDIA ZONA ROSSA NUOVAMENTE PENALIZZATA DA SCELTE SBAGLIATE DEL GOVERNO - Sabrina24989702 : RT @Lega_Senato: ++ ?? LOMBARDIA ZONA ROSSA: RIVEDERE DECISIONE ++ Luigi Augussori -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

IL GIORNO

Critiche all'assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti. Per Cisl Lombardia i vaccini vanno distribuiti solo “in rapporto al livello di rischio di vita e salute per sé e per gli altr ...Casale Monferrato: viabilità migliorata e maggiore sicurezza: è l’obiettivo dei lavori dei primi lavori in piazza San Francesco.