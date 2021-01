Lombardia zona rossa fino al 31 gennaio, il governo non fa sconti (ma resta ancora il Tar) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nessuna riduzione, niente sconti. Il governo spegne sul nascere le indiscrezioni su un possibile 'addolcimento' delle misure anti - Covid in Lombardia che volevano la regione fuori dalla zona rossa ... Leggi su leccotoday (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nessuna riduzione, niente. Ilspegne sul nascere le indiscrezioni su un possibile 'addolcimento' delle misure anti - Covid inche volevano la regione fuori dalla...

RegLombardia : #LNews #zonarossa Abbiamo presentato ricorso al Tar del Lazio perché non condividiamo l'ordinanza del Ministro de… - LegaSalvini : ZONA ROSSA: PRESENTATO IL RICORSO DELLA LOMBARDIA - CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - VivereMilano : Lombardia in zona rossa - Dionisio_lysios : RT @byoblu: Facendo un’analisi comparata tra quello che succede oggi e quello che succedeva tra marzo e aprile del 2020, il cosiddetto picc… -