Lombardia | sindacati pensionati chiedono incontro a Moratti

Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Le segreterie dei pensionati della Lombardia di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro a Letizia Moratti. All'ordine del giorno: rsa, vaccini e riforma sanitaria. "La specificità, della situazione sociale, i numeri di pensionati e anziani in Lombardia con malattie croniche, la cui gestione incide per circa l'70% dei costi del servizio sanitario richiede un momento dedicato", affermano in una nota Valerio Zanolla, Emilio Didonè e Serena Bontempelli, segretari generali di Spi, Fnp e UILP regionali. "Abbiamo sempre tenuto un atteggiamento costruttivo nei confronti dell'Amministrazione regionale, partecipando ai diversi tavoli istituzionali, portando il nostro contributo di idee e sottoscrivendo molteplici accordi con i vari Assessorati. Riteniamo a buon ...

Esordio di Moratti tra i fischi, Lombardia allo sbaraglio

Esordio peggiore per Letizia Moratti non poteva esserci e sarebbe stato anche difficile immaginarlo, ma almeno ha avuto il terribile merito di mostrare l’approccio della “presidente di fatto” della Lo ...

