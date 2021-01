Lo studio | ' Un guarito di covid su due ha sintomi anche mesi dopo le dimissioni'

(Di giovedì 21 gennaio 2021)che durano a lungo,diversi. Da una valutazione a 81 giorni in media dalledall'ospedale- 19, e a 105 giorni dai primi segni della malattia, una persona su 2 ...

SkyTG24 : Covid, studio Bergamo: un paziente guarito su due ha ancora sintomi - barbara51732077 : RT @SkyTG24: Covid, studio Bergamo: un paziente guarito su due ha ancora sintomi - michela79998960 : RT @SkyTG24: Covid, studio Bergamo: un paziente guarito su due ha ancora sintomi - alesmari8 : RT @SkyTG24: Covid, studio Bergamo: un paziente guarito su due ha ancora sintomi - Piergiulio58 : Covid, studio Bergamo: un paziente guarito su due ha ancora sintomi. -

Ultime Notizie dalla rete : studio guarito

Dopo tre mesi presenti anche sintomi come affaticamento, dispnea da sforzo e palpitazioni. Le donne in particolare riferiscono stanchezza con una frequenza quasi doppia.Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - Sintomi che durano a lungo, anche diversi mesi. Da una valutazione a 81 giorni in media dalle dimissioni dall'ospedale dopo Covid-19, e a 105 giorni dai primi segni ...