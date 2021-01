Lo studio di Unomattina ride mentre Alan Friedman dà della escort a Melania Trump | VIDEO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Male, molto male. Dalla pessima battuta – spacciata per gaffe condendola con una grassa risata – di Alan Friedman alle altrettanto pessime risate dallo studio di Unomattina, trasmissione di punta delle prime ore su Rai1. Il tutto in diretta, mentre si parlava dell’addio di Donald Trump alla Casa Bianca. Il politilogo statunitense ha ben pensato di fare una volgare battuta riferita a Melania Trump, utilizzando l’appellativo «escort». Inevitabile, e giustificate, le proteste e l’indignazione sui social. LEGGI ANCHE > La scelta di Vice News, saluta Donald Trump con un «Bye Bye» in loop Questi i momenti in cui Friedman pronuncia quelle parole, con il sottofondo di risate che arrivano dallo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Male, molto male. Dalla pessima battuta – spacciata per gaffe condendola con una grassa risata – dialle altrettanto pessime risate dallodi, trasmissione di punta delle prime ore su Rai1. Il tutto in diretta,si parlava dell’addio di Donaldalla Casa Bianca. Il politilogo statunitense ha ben pensato di fare una volgare battuta riferita a, utilizzando l’appellativo «». Inevitabile, e giustificate, le proteste e l’indignazione sui social. LEGGI ANCHE > La scelta di Vice News, saluta Donaldcon un «Bye Bye» in loop Questi i momenti in cuipronuncia quelle parole, con il sottofondo di risate che arrivano dallo ...

giornalettismo : La pessima uscita di Alan #Friedman su #MelaniaTrump. Le pessime risate nello studio di #Unomattina. E nessuno si… - Cristin00236307 : RT @paoloriccelli: @andrea70swb @Cristin00236307 @Unomattina @alanfriedmanit @RaiUno @Tg1Rai Ha detto escort e tutto lo studio dovrebbe ver… - paoloriccelli : @andrea70swb @Cristin00236307 @Unomattina @alanfriedmanit @RaiUno @Tg1Rai Ha detto escort e tutto lo studio dovrebbe vergognarsi - paoloriccelli : @Unomattina Alan Friedman ha appena insultato Melania Trump in diretta chiamandola “escort”!!! Mi aspettavo una rea… - Valedance11 : RT @Unomattina: La puntata del #18gennaio di #Unomattina è in onda. L'apertura è con i dati #covid delle ultime 24 ore. In studio Massimo C… -

