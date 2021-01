LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia in testa, azzurre scatenate! Marta Bassino è in viaggio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA Prova DI Discesa A KITZBUEHL 12.39: La francese Gauthier ha chiuso al quindicesimo posto. Sono scese le prime trenta atlete ed in testa c’è Sofia Goggia con 20 centesimi su Corinne Suter. Terza Curtoni, quarta Brignone, sesta Delago e settima Marsaglia. 12.35: La svizzera Flury si inserisce al 14mo posto a 1?57 da Sofia Goggia 12.34: L’austriaca Puchner è 18ma a 2?38 12.33: Al momento questa è la classifica parziale della Prova di Crans Montana: 1 Goggia Sofia ITA 1:29.83 2 SUTER Corinne SUI 1:30.03 +0.20 3 CURTONI Elena ITA 1:30.18 +0.35 4 BRIGNONE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMADIA KITZBUEHL 12.39: La francese Gauthier ha chiuso al quindicesimo posto. Sono scese le prime trenta atlete ed inc’ècon 20 centesimi su Corinne Suter. Terza Curtoni, quarta Brignone, sesta Delago e settima Marsaglia. 12.35: La svizzera Flury si inserisce al 14mo posto a 1?57 da12.34: L’austriaca Puchner è 18ma a 2?38 12.33: Al momento questa è la classifica parziale delladi: 1ITA 1:29.83 2 SUTER Corinne SUI 1:30.03 +0.20 3 CURTONI Elena ITA 1:30.18 +0.35 4 BRIGNONE ...

