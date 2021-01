LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana in DIRETTA: DIRETTA: Sofia Goggia miglior tempo, italiane scatenate! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA Prova: AZZURRE scatenate! LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA Prova DI Discesa A KITZBUEHL Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 13.21: Ritardo molto elevato per Roberta Melesi, oltre la quarantesima posizione. 13.12: In chiave classifica generale di Coppa del Mondo da segnalare l’undicesimo posto di Petra Vlhova. Non era presente, invece, Michelle Gisin. 13.05: Distacchi oltre i due secondi per le atlete scese dopo le prime trenta. Difficile qualche inserimento importante. 12.58: Dopo questa prima Prova si ripropone il consueto duello tra Sofia Goggia e Corinne Suter. 12.51: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA: AZZURRELADELLA PRIMADIA KITZBUEHL Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 13.21: Ritardo molto elevato per Roberta Melesi, oltre la quarantesima posizione. 13.12: In chiave classifica generale di Coppa del Mondo da segnalare l’undicesimo posto di Petra Vlhova. Non era presente, invece, Michelle Gisin. 13.05: Distacchi oltre i due secondi per le atlete scese dopo le prime trenta. Difficile qualche inserimento importante. 12.58: Dopo questa primasi ripropone il consueto duello trae Corinne Suter. 12.51: ...

LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA: AZZURRE SCATENATE!

LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzhbuhel in DIRETTA: Cochran-Siegle e Ganong davanti a tutti, Paris e gli italiani non forzano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE A CRANS MONTANA 12.47 Grazie per la cortese attenzione, a domani con la seconda prova di Kitz! 12.45 Si ...

LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA: AZZURRE SCATENATE!