LIVE Juventus-Napoli 2-0 | Supercoppa Italiana in DIRETTA | highlights e pagelle Ronaldo e Morata le firme della vittoria

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.16 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.13 Ecco le(4-4-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 7, Bonucci 6, Chiellini 6, Danilo 5.5; Chiesa 5.5 (46? Bernardeschi 6.5), Arthur 6, Bentancur 6 (83? Rabiot 6), McKennie 6; Kulusevski 6.5 (83?6.5), Cristiano7. All. Pirlo 7.(4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 5.5 (83? Llorente s.v.); Bakayoko 5.5 (67? Elmas 6), Demme 6 (83? Politano s.v.); Lozano 6, Zielinski 5.5, Insigne 5; Petagna 5.5 (72? Mertens 6.5). All. Gattuso 5. 23.07 Bianconeri che vincono con merito la, decisivicon le loro reti, ...