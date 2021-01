LIVE Juventus-Napoli 1-0 | Supercoppa Italiana in DIRETTA | Insigne manda fuori il calcio di rigore del pareggio!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? Miracolo di Szczesny su una deviazione nel tiro di Mertens. 92?che prova il tutto per tutto per sfruttare il fisico di Llorente. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Giallo per Zielinski per fallo su Cristiano Ronaldo. 86?Mario Rui e Demme per Politano e Llorente nel. 84?Bentancur e Kulusevski per Morata e Rabiot nella. 82?che prova il massimo sforzo per arrivare al pareggio. 80?il! 78?diper il, McKennie perde il tempo per calciare il pallone trovando il piede di Mertens. 76? Kulusevski ...