Live Juventus-Napoli 0-0 | Primo tempo senza reti | chance Lozano

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official. ?? LIVE ?? - juventusfc : ?? È cominciata #JuveNapoli! Scendiamo in campo tutti insieme. CON UN SOLO OBIETTIVO. #FinoAllaFine ?? LIVE MATC… - juventusfc : Tra poco la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e @2DaniLuiz alla vigilia di #JuveNapoli ? LIVE su… - Edgarrosalesbro : RT @livestream_bola: LIVE STREAMING SUPER COPPA ITALIA : Juventus VS Napoli - lookatbald : Ragazzi sto partecipando ad un contest della @juventusfc sul profilo Instagram di Live Ahead, se potete lasciare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

Juventus che prova a far girare la palla, Napoli che va più a folate. L'occasione più nitida per Lozano che trova un reattivo Szczesny. Dalla fascia sinistra, il cross di Demme ...Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli, partita che vede in palio la Supercoppa Italiana. Per aggiornare premi F5 o clicca qui. Primo tempo abb ...