LIVE Juventus-Napoli 0-0, Supercoppa Italiana in DIRETTA: Ronaldo vicino alla rete del vantaggio! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Spinge ora la Juventus che vuole trovare la rete del vantaggio. 11? Kulusevski prova il passaggio per Arthur che va al tiro, tiro completamente sballato. 9? Cristiano Ronaldo si libera di due uomini e va al tiro, pallone fuori. 7? Manolas di testa non trova la porta, dopo un corner battuto corto. 5? Danilo agisce stabilmente a sinistra come terzino sinistro, meno centrale rispetto alle ultime uscite. 3? Match che inizia su ritmi molto lenti. 1? Inizia la partita! 20.54 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte. 20.51 Mancano dieci minuti all’inizio del match! 20.48 Trentatreesima edizione della Supercoppa Italiana: la squadra detentrice dello Scudetto ha alzato il trofeo nel 69% delle occasioni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Spinge ora lache vuole trovare ladel vantaggio. 11? Kulusevski prova il passaggio per Arthur che va al tiro, tiro completamente sbto. 9? Cristianosi libera di due uomini e va al tiro, pallone fuori. 7? Manolas di testa non trova la porta, dopo un corner battuto corto. 5? Danilo agisce stabilmente a sinistra come terzino sinistro, meno centrale rispetto alle ultime uscite. 3? Match che inizia su ritmi molto lenti. 1? Inizia la partita! 20.54 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte. 20.51 Mancano dieci minuti all’inizio del match! 20.48 Trentatreesima edizione della: la squadra detentrice dello Scudetto ha alzato il trofeo nel 69% delle occasioni ...

