LIVE Juventus-Napoli 0-0 | Supercoppa Italiana in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Ci prova Demme con il destro, pallone fuori. 48? Esce Chiesa ed entra Bernardeschi nella! 46?la ripresa! 21.50 Partita equilibrata che trova nel suo momento di maggiore pressione l’occasione di Demme respinta da Szczesny, ma laè presente nel match. A tra poco per il45? Finisce il primo tempo0-0. 43? Partita che ancora manca della giocata del singolo per sbloccare la partita. 41? Possesso palla prolungato ora per la. 39? Destro di Ronaldo che sfiora l’incrocio dei pali. 37? Serie di angoli per lache non riescono a creare occasioni pericolose. 35?che ...

Il numero 33 non colpisce con forza a un metro dalla porta, Juve vicina al vantaggio. È 0-0 a fine primo tempo: partita con poche emozioni e tanto gioco a centrocampo. Juventus c ...JUVENTUS take on Napoli in the Italian Super Cup TONIGHT at the Mapei Stadium. Juve won last season’s Serie A while Napoli managed to get their hands on the Coppa Italia – now both ...