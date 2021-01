LIVE Juventus-Napoli 0-0, Supercoppa Italiana in DIRETTA: finisce il primo tempo in pareggio! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Partita equilibrata che trova nel suo momento di maggiore pressione l’occasione di Demme respinta da Szczesny, ma la Juventus è presente nel match. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo Juventus-Napoli 0-0. 43? Partita che ancora manca della giocata del singolo per sbloccare la partita. 41? Possesso palla prolungato ora per la Juventus. 39? Destro di Ronaldo che sfiora l’incrocio dei pali. 37? Serie di angoli per la Juventus che non riescono a creare occasioni pericolose. 35? Juventus che prova ad attaccare ma non trova più gli stessi spazi del primo tempo. 33? ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Partita equilibrata che trova nel suo momento di maggiore pressione l’occasione di Demme respinta da Szczesny, ma laè presente nel match. A tra poco per il secondo! 45?il0-0. 43? Partita che ancora manca della giocata del singolo per sbloccare la partita. 41? Possesso palla prolungato ora per la. 39? Destro di Ronaldo che sfiora l’incrocio dei pali. 37? Serie di angoli per lache non riescono a creare occasioni pericolose. 35?che prova ad attaccare ma non trova più gli stessi spazi del. 33? ...

