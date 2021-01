LIVE Italia-Olanda, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: match già quasi decisivo per Tokyo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida – Le classifiche della manifestazione Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Olanda, valida per la seconda giornata del Preolimpico di pallanuoto femminile: a Trieste sarà la selezione neerlandese l’odierna avversaria del Setterosa. Chi vincerà oggi chiuderà in vetta al Girone B, garantendosi un miglior cammino nel tabellone ad eliminazione DIRETTA. Ieri nella prima giornata del torneo l’Italia ha superato per 19-6 la Francia, mentre l’Olanda ha battuto per 22-2 la Slovacchia. Domani si chiuderà la prima fase e verranno decisi gli accoppiamenti dei quarti di finale: in caso di pareggio oggi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della sfida – Le classifiche della manifestazione Buonasera e benvenuti allatestuale della sfida tra, valida per la seconda giornata deldifemminile: a Trieste sarà la selezione neerlandese l’odierna avversaria del Setterosa. Chi vincerà oggi chiuderà in vetta al Girone B, garantendosi un miglior cammino nel tabellone ad eliminazione. Ieri nella prima giornata del torneo l’ha superato per 19-6 la Francia, mentre l’ha battuto per 22-2 la Slovacchia. Domani si chiuderà la prima fase e verranno decisi gli accoppiamenti dei quarti di finale: in caso di pareggio oggi ...

Roma-Spezia 2-4: giallorossi umiliati e fuori dalla Coppa Italia. Il caso del sesto cambio: era vietato

Una serata amara che i romanisti non dimenticheranno facilmente. La Roma abbandona la Coppa Italia agli ottavi di finale (2-4, dopo i tempi supplementari). Ancora una volta pagando pegno allo Spezia..

Spezia da sogno: 4-2 alla Roma in Coppa Italia, ora ritrova il Napoli

