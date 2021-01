LIVE – Italia-Olanda 6-6, preolimpico Trieste 2021 pallanuoto femminile (DIRETTA) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Seconda giornata di gare al torneo preolimpico di Trieste. Il percorso della pallamano femminile verso Tokyo passa da questi incontri cruciali con il Setterosa nuovamente chiamato in vasca dopo la netta vittoria ai danni della Francia al debutto. Questa volta, però, di fronte all’Italia ci sarà la corazzata Olanda in un match dal sapore di “spareggio” per il primo posto del girone. Riuscirà il Setterosa a bissare il successo di martedì? L’incontro comincerà alle ore 18:00 di mercoledì 20 gennaio e su Sportface potrete seguirlo in DIRETTA attraverso il LIVE testuale. preolimpico Trieste – RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Olanda 6-6 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Seconda giornata di gare al torneodi. Il percorso della pallamanoverso Tokyo passa da questi incontri cruciali con il Setterosa nuovamente chiamato in vasca dopo la netta vittoria ai danni della Francia al debutto. Questa volta, però, di fronte all’ci sarà la corazzatain un match dal sapore di “spareggio” per il primo posto del girone. Riuscirà il Setterosa a bissare il successo di martedì? L’incontro comincerà alle ore 18:00 di mercoledì 20 gennaio e su Sportface potrete seguirlo inattraverso iltestuale.– RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNA LA6-6 ...

fanpage : Renata Polverini vota sì alla fiducia e lascia Forza Italia #Camera - Unibocconi : She-cession: come il #COVID19 aumenta il gender gap - La diretta live di @rosalbareggio con la professoressa… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziato il Derby d’Italia! Forza ragazzi, con determinazione e #FINOALLAFINE! ?? ???? LI… - bot_naps : Il famoso coglione di Kami ha pperso nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - zazoomblog : LIVE Italia-Olanda 4-5 Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: Chiappini trova il pari! - #Italia-Olanda #Preolimpico -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia LIVE Italia-Olanda 5-6, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: Setterosa sempre ad inseguire OA Sport Elezioni Usa, segui il giuramento di Biden (VIDEO LIVE)

La cerimonia di giuramento e insediamento del nuovo presidente Usa Joe Biden si terrà a mezzogiorno ora locale (le 18 in Italia) ...

LIVE - Juventus-Napoli, pre-partita: attesa per le formazioni, un solo dubbio per Gattuso

Premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 18.00 - Juan Cuadrado è una forte tentazione di Andrea Pirlo per la partita di questa sera. Il colombiano, dopo l’annuncio od ...

La cerimonia di giuramento e insediamento del nuovo presidente Usa Joe Biden si terrà a mezzogiorno ora locale (le 18 in Italia) ...Premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 18.00 - Juan Cuadrado è una forte tentazione di Andrea Pirlo per la partita di questa sera. Il colombiano, dopo l’annuncio od ...