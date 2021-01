LIVE – Galatasaray-Dinamo Sassari | basket Champions League 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)e Banco di Sardegnasi sfidano nella sesta giornata del gruppo A di FIBA. I sardi stanno giocando un buon torneo anche se il bilancio di 3-2 non garantisce il passaggio. Per qualificazione i sardi proveranno a vincere ed in caso di sconfitta dovranno vedere all’altro incontro. Mercoledì 20 gennaio alle ore 18.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LASportFace.