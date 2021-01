LIVE Galatasaray-Dinamo Sassari 58-73, Champions League basket in DIRETTA: inizia l’ultimo quarto con i sardi saldamente al comando del match (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-73 Entra benissimo nel quarto periodo il Galatasaray, che – con il gioco da quattro punti di Trice – accorcia sensibilmente le distanze. COMINCIA ORA IL quarto PERIODO. Una breve pausa. SI CHIUDE IL TERZO quarto: Galatasaray-Dinamo Sassari 58-73. 58-73 Serie di canestri ravvicinati al tramonto del terzo quarto: Williams e Katic vanno a segno. 54-71 Triiipla di Bendzius: Sassari mette il turbo. 54-68 Trice da due, accorcia un po’ per i suoi. 52-68 Burnell con un prezioso e preciso 2/2 ai tiri liberi. 52-66 Spiiiiisu da tre, torna a far male dalla distanza! 52-63 Cinque punti in fila per il Galatasaray: li segna tutti uno scatenato Macon, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-73 Entra benissimo nelperiodo il, che – con il gioco da quattro punti di Trice – accorcia sensibilmente le distanze. COMINCIA ORA ILPERIODO. Una breve pausa. SI CHIUDE IL TERZO58-73. 58-73 Serie di canestri ravvicinati al tramonto del terzo: Williams e Katic vanno a segno. 54-71 Triiipla di Bendzius:mette il turbo. 54-68 Trice da due, accorcia un po’ per i suoi. 52-68 Burnell con un prezioso e preciso 2/2 ai tiri liberi. 52-66 Spiiiiisu da tre, torna a far male dalla distanza! 52-63 Cinque punti in fila per il: li segna tutti uno scatenato Macon, ...

Ultima giornata del girone A di Basketball Champions League con Sassari che in casa di vittoria strapperebbe il pass per i playoff. Palla a due ad Istanbul contro il Galatasaray alle ore ...

