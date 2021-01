LIVE Galatasaray-Dinamo Sassari 24-36 | Champions League basket in DIRETTA | Bilan sale in cattedra facendo segnare il +12 per i sardi a pochi minuti dall’intervallo

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-38 Gentile, da due: non sbaglia l’azzurro. Gioco fermo, gli allenatori ne approfittano per compiere delle rotazioni. 24-36 Biiiiilan fa valere tutta la sua stazza nel pitturato peri punti del +12 a cinque. 24-34 In un amen le squadre assaltano i canestri a più riprese. “Scambi” di cortesie ripetute, da cui gli uomini di Pozzecco ne escono addirittura con un punto in più di vantaggio: importantissima la tripla di Kruslin. 20-29 Bendzius, ancoraaaaaaa, da tre: che canestro straordinario per il giocatore della! 20-26 Hunter: tripla a segno per il giocatore del. I turchi accorciano. 17-26 Si riparte al meglio per: Kruslin subisce fallo in azione di tiro ...

CentotrentunoC : BASKET ?? #BasketballCL La Dinamo #Sassari si gioca il passaggio del turno in #ChampionsLeague contro il… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Galatasaray

Ultima giornata del girone A di Basketball Champions League con Sassari che in casa di vittoria strapperebbe il pass per i playoff. Palla a due ad Istanbul contro il Galatasaray alle ore ...The Premier League is navigating its way into the second half of the campaign, and the January transfer window is also gearing up towards its finale, with less than two weeks remaining for clubs to do ...