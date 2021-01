LIVE Bourg en Bresse-Virtus Bologna 9-10 | EuroCup basket in DIRETTA | equilibrio in avvio di match

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-10 Palleggio, arresto e tiro di Peacock allo scadere dei 24”. 0/2 per Hunter ai liberi. 7-10 Ricci sbaglia la tripla, ma arriva il tap-in di Hunter. 7-8 Stavolta l’assist è di Gamble, ma a segnare è sempre Kyle Weems. Tutti suoi i punti bianconeri finora. 7-6 Il copione si ripete identico a prima: Markovic per Weems, schiacciata! 7-4 Markovic recupera un pallone importante e lancia Weems per una comoda schiacciata. 7-2 Ancora Peacock dalla media distanza. 5-2 Bel canestro di Peacock quasi allo scadere dei 24”. 3-2 2/2 in lunetta per Weems. 3-0 Assist di Asceric, Courby manda a bersaglio la prima tripla del. INIZIO18.44 QUINTETTO– Markovic, Teodosic, Weems, Ricci, Gamble. 18.43 QUINTETTO– Asceric, Andjusic, Courby, ...