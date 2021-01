LIVE Bourg en Bresse-Virtus Bologna 44-47 | EuroCup basket in DIRETTA | primo tempo equilibrato in Francia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.39 Ci prendiamo qualche minuto di pausa. Ci ritroviamo qui per l’inizio della ripresa. 19.38 Allo individuale, sono già 4 i giocatori in doppia cifra, due per parte e tutti a quota 10 punti: Weems e Belinelli per le V Nere, Andjusic e Courby per i biancorossi. 19.36 Lachiude avanti di tre lunghezze ildell’Ekinox Arena di: 44-47. Equilibrio finora con i francesi che, nonostante le assenze, hanno saputo tenere botta e rispondere colpo su colpo agli emiliani. FINEen44-47 44-47 Grande assist di Teodosic, Hunter ringrazia e ...