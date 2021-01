LIVE Bourg en Bresse-Virtus Bologna 16-17 | EuroCup basket in DIRETTA | primo quarto equilibrato

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-19 1/2 di Pelos ai liberi. Timeout. 18-19 Gran passaggio di Benitez, Courby appoggia il -1. 16-19 SUPER SCHIACCIATA DI ALIBEGOVIC! Da sottolineare anche il pregevole assist di Adams. FINEen16-17 16-17 Adams a fil di sirena realizza il canestro dell’immediato controsorpasso. 16-15 Tripla di Courby in uscita dai blocchi. Sorpasso. 13-15 Rientra malissimo, Belinelli ha una prateria e firma i primi due punti della sua partita. 13-13 Bell’affondo di Courby, che va a segno con la mano sinistra. 11-13 1/2 di Hunter ai liberi. 11-12 2/2 di Andjusic in lunetta. 9-12 Assist di ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bourg

Insidiosa trasferta nella Francia occidentale per la Virtus Bologna, che alle ore 18:45 (diretta Europort player) gioca sul campo del JL Bourg en Bresse la gara valida per la seconda giornata di Top 16 di EuroCup 2020-2021 di basket.