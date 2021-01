LIVE – Bisceglie-Casertana 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Bisceglie-Casertana, match valido per il recupero dell’undicesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, attualmente al diciassettesimo posto a sole due lunghezze dalla zona rossa, hanno bisogno di fare punti per allontanarsi il più possibile dalla parte calda della classifica, mentre la Casertana, reduce da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime 5 partite, non vuole interrompere la striscia positiva. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 20 gennaio, chi avrà la meglio? Le formazioni ufficiali: Bisceglie: Russo; Tazza, Altobello, Priola, Giron; Sartore, Maimone, Cittadino, Mansour; Rosso, Musso. Allenatore: Bucaro. Casertana: Avella; Hadziosmanovic, Konaté, Carillo, Del Grosso; ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ladi, match valido per il recupero dell’undicesima giornata di. I padroni di casa, attualmente al diciassettesimo posto a sole due lunghezze dalla zona rossa, hanno bisogno di fare punti per allontanarsi il più possibile dalla parte calda della classifica, mentre la, reduce da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime 5 partite, non vuole interrompere la striscia positiva. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 20 gennaio, chi avrà la meglio? Le formazioni ufficiali:: Russo; Tazza, Altobello, Priola, Giron; Sartore, Maimone, Cittadino, Mansour; Rosso, Musso. Allenatore: Bucaro.: Avella; Hadziosmanovic, Konaté, Carillo, Del Grosso; ...

canciello_94 : BISCEGLIE vs CASERATANA|SERIE C|20.01.2021 #BISCEGLIECASERTANA #BISCEGLIE #CASERTANA #SERIEC… - zazoomblog : LIVE – Bisceglie-Casertana Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Bisceglie-Casertana #Serie - Calciodiretta24 : Serie C, Bisceglie – Casertana; diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Serie C, Bisceglie – Casertana; diretta live, risultato in tempo reale - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #SerieC - Bisceglie e Bari in campo per la giornata di campionato -