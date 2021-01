Liguria, per le scuole superiori verso un ritorno sui banchi da lunedì 25 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Tar della Liguria non ha emesso alcuna sospensiva sull’ordinanza regionale: decisione rinviata. Ma c’è l’impegno della Regione a non mettere in atto ulteriori ordinanze restrittive, rispetto al quadro nazionale, fino al 10 febbraio Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Tar dellanon ha emesso alcuna sospensiva sull’ordinanza regionale: decisione rinviata. Ma c’è l’impegno della Regione a non mettere in atto ulteriori ordinanze restrittive, rispetto al quadro nazionale, fino al 10 febbraio

Covid Liguria, dati stabili ma confermate ulteriori 24 morti

Il Governo ha attivato l'Avvocatura generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica Pfizer per il mancato rispetto degli accordi contrattuali ...Sono 285 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute, il 2,24% ...