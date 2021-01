(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ildi Donpubblicato nel 1988, intitolato, sarà adattato per la tv dalla Spectrum Originals.del 1988 firmato da Donunaper la tv sviluppata dalla Spectrum Originals, con una sceneggiatura firmata da Lauren Wilkinson e la produzione di Paul Giamatti. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, la Spectrum Originals sta sviluppando il progetto basato sugrazie all'ausilio della scrittrice Lauren Wilkinson, autrice delAmerican Spy, che sta lavorando sulla storia scritta da Don, focus sul complotto per assassinare John F. Kennedy intrecciato con la storia della vita del suo assassino Lee Harvey Oswald. Rumore ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Libra: il romanzo di Don DeLillo diventerà una miniserie tv -

Ultime Notizie dalla rete : Libra romanzo

Movieplayer.it

LECCE – Si intitola “Mannaggia la via!” il romanzo d’esordio di Enzo De Rinaldis, pubblicato dalla casa editrice salentina Sogni di carta, con la prefazione di Giovanna Ciracì. Una novità editoriale c ...Il romanzo di Don DeLillo pubblicato nel 1988, intitolato Libra, sarà adattato per la tv dalla Spectrum Originals. Libra, romanzo del 1988 firmato da Don DeLillo, diventerà una miniserie per la tv svi ...