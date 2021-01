L’ex violento, confessione shock al Grande Fratello: “Mi ha spaccato il mento” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip uno dei concorrenti parla delL’ex violento, un racconto da brividi che trova l’immediato sostegno dei suoi compagni. I concorrenti hanno da poco scoperto che dovranno restare nella casa del Grande Fratello Vip 5 qualche settimana in più del previsto, loro ancora non lo sanno ma si parla di portare avanti il reality fino al 26 febbraio 2021. Il prolungamento ha dato modo ai concorrenti di creare nuovi legami e amicizie all’interno del reality, permettendo loro di superare anche antipatie o incomprensioni. Tommaso Zorzi è forse emblematico di questa situazione, il giovane influencer ha dimostrato un forte rapporto con due insospettabili inquilini. Stiamo parlando di Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco), con i ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AlVip uno dei concorrenti parla del, un racconto da brividi che trova l’immediato sostegno dei suoi compagni. I concorrenti hanno da poco scoperto che dovranno restare nella casa delVip 5 qualche settimana in più del previsto, loro ancora non lo sanno ma si parla di portare avanti il reality fino al 26 febbraio 2021. Il prolungaha dato modo ai concorrenti di creare nuovi legami e amicizie all’interno del reality, permettendo loro di superare anche antipatie o incomprensioni. Tommaso Zorzi è forse emblematico di questa situazione, il giovane influencer ha dimostrato un forte rapporto con due insospettabili inquilini. Stiamo parlando di Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco), con i ...

