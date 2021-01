L'esplosione che ha sventrato un palazzo a Madrid (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una forte esplosione si è verificata nel centro di Madrid, in via Toledo, all'altezza della Chiesa Virgen de la Paloma e vicino a una casa di riposo. Lo riporta El Pais citando testimoni e spiegando ... Leggi su today (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una fortesi è verificata nel centro di, in via Toledo, all'altezza della Chiesa Virgen de la Paloma e vicino a una casa di riposo. Lo riporta El Pais citando testimoni e spiegando ...

