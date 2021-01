L’esibizione molto politica di Jennifer Lopez al giuramento di Joe Biden, anche in spagnolo (video) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’annunciata esibizione di Jennifer Lopez al giuramento di Joe Biden e Kamala Harris il 20 gennaio si è rivelata un potente atto politico. La popstar originaria di New York, ma figlia di genitori portoricani (Guadalupe Rodríguez e David López), ha portato sul palco dell’Inauguration Day a Capitol Hill tutto l’orgoglio per le sue radici ispano-americane. Per l’inaugurazione di un’amministrazione che si preannuncia aperta alle diversità e sensibile ai diritti delle minoranze, in netto contrasto con la precedente, Jennifer Lopez al giuramento di Joe Biden ha voluto dare un significato ben preciso alla sua performance. Esibendosi in un medley di canzoni patriottiche americane, ad un certo punto ha usato lo spagnolo per citare il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’annunciata esibizione dialdi Joee Kamala Harris il 20 gennaio si è rivelata un potente atto politico. La popstar originaria di New York, ma figlia di genitori portoricani (Guadalupe Rodríguez e David López), ha portato sul palco dell’Inauguration Day a Capitol Hill tutto l’orgoglio per le sue radici ispano-americane. Per l’inaugurazione di un’amministrazione che si preannuncia aperta alle diversità e sensibile ai diritti delle minoranze, in netto contrasto con la precedente,aldi Joeha voluto dare un significato ben preciso alla sua performance. Esibendosi in un medley di canzoni patriottiche americane, ad un certo punto ha usato loper citare il ...

