L’eredità di Trump | due impeachment | un’insurrezione | fiumi di bugie

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) di S.V. Date, Senior White House Correspondent, HuffPost WASHINGTON – Sono passati centosessanta anni da quando il primo presidente repubblicano si vide costretto a reprimereviolenta contro gli Stati Uniti, e oggi il diciannovesimo presidente di quello stesso partito sta per lasciare la carica dopo aver incoraggiato una rivolta. Donaldha intenzione di lasciare la Casa Bianca per l’ultima volta questa mattina, 78 giorni dopo essere diventato il quarto presidente in carica, nell’arco di un secolo, a perdere una rielezione, e sette giorni dopo essere diventato il primo presidente messo sottoper ben due volte. A mezzogiorno il democratico Joe Biden presterà giuramento, diventando presidente e comandante in capo degli Stati Uniti, e lasciandoimprovvisamente esposto a ...