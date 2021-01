L’emergenza Covid-19 “congela” il gioco terrestre. Il futuro del gambling sarà ancora più digital (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’emergenza coronavirus ha modificato radicalmente gli equilibri preesistenti in differenti settori economici, premiando alcuni segmenti (in particolare l’online) e penalizzando tutte quelle attività presenziali che prevedono assembramenti e lo svolgimento in luoghi chiusi. Il settore del gioco pubblico ha sofferto pesantemente la chiusura completa di sale giochi, sale scommesse e bingo, quasi sei mesi di lockdown completo che hanno colpito lo stato di salute economica di una delle filiere più importanti per il Prodotto Interno Lordo italiano. Secondo le stime fornite dai concessionari, lo stop forzato determinerà una riduzione degli incassi del 25% rispetto al 2019. In termini numerici, la raccolta stimata del 2020 dovrebbe essere di 80-82 milioni di euro, una cifra nettamente inferiore rispetto ai 110 miliardi dell’anno passato. Il calo della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021)coronavirus ha modificato radicalmente gli equilibri preesistenti in differenti settori economici, premiando alcuni segmenti (in particolare l’online) e penalizzando tutte quelle attività presenziali che prevedono assembramenti e lo svolgimento in luoghi chiusi. Il settore delpubblico ha sofferto pesantemente la chiusura completa di sale giochi, sale scommesse e bingo, quasi sei mesi di lockdown completo che hanno colpito lo stato di salute economica di una delle filiere più importanti per il Prodotto Interno Lordo italiano. Secondo le stime fornite dai concessionari, lo stop forzato determinerà una riduzione degli incassi del 25% rispetto al 2019. In termini numerici, la raccolta stimata del 2020 dovrebbe essere di 80-82 milioni di euro, una cifra nettamente inferiore rispetto ai 110 miliardi dell’anno passato. Il calo della ...

EmilioCarelli : ??DA NON PERDERE OGGI! @robertorotunno su @fattoquotidiano #redditodicittadinanza “Pur architettato in tempi norma… - Palazzo_Chigi : “La stanza degli abbracci” è il titolo del primo di quattro spot, ideati e diretti pro bono da Giuseppe Tornatore,… - RaiNews : Novecento #migranti ospitati in tende dell'esercito, in migliaia ancora dormono nei boschi o in rifugi di fortuna.… - Rosaria22160072 : RT @Radio1Rai: ?? #Biden pronto a firmare 15 ordini esecutivi: dal rientro Usa nell’accordo di Parigi e nell’Oms alla risposta all’emergenza… - AnnaMar74773335 : RT @EmilioCarelli: ??DA NON PERDERE OGGI! @robertorotunno su @fattoquotidiano #redditodicittadinanza “Pur architettato in tempi normali, s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’emergenza Covid Italia Dati 19/01/2021 Coronavirs : 10.497 nuovi casi, 254.070 tamponi con 603 morti WelfareNetwork