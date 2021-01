Lello Ciampolillo, chi è il senatore “ritardatario”: età, curiosità e carriera (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lello Ciampolillo ha votato la fiducia al governo al suono della sirena: scopriamo chi è il senatore “ritardatario”. Ieri sera, dopo la votazione che ha portato ad una maggioranza assoluta alla Camera, si è votata la fiducia anche al Senato. Qui il governo Conte ha riscontrato maggiori difficoltà: senza l’appoggio di Italia Viva (i cui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha votato la fiducia al governo al suono della sirena: scopriamo chi è il”. Ieri sera, dopo la votazione che ha portato ad una maggioranza assoluta alla Camera, si è votata la fiducia anche al Senato. Qui il governo Conte ha riscontrato maggiori difficoltà: senza l’appoggio di Italia Viva (i cui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

riotta : Negazionista della xylella, cacciato da Grillo per non aver pagato i rimborsi ai 5 Stelle, ora sul filo di lana sal… - repubblica : Chi è Lello Ciampolillo, il senatore che ha scatenato il caos in Senato: dalla residenza sull'ulivo alle teorie no… - Davide : Casomai tutto questo non fosse già abbastanza grottesco, lunare e indegno, sono qui per ricordarvi che Lello Ciampo… - arcanodavvero : RT @gsaggese84: Beh, diciamo che anche la storia delle mancate restituzioni non è male... Chi è Lello Ciampolillo, il senatore che ha scat… - zazoomblog : Dalla Xylella curata con il sapone alle teorie no-vax: chi è Lello Ciampolillo il senatore che ha votato in extremi… -