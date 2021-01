Lello Ciampolillo “Cannabis contro covid” Lettera a Speranza “Può aiutare anziani”

Ultime Notizie dalla rete : Lello Ciampolillo

Il senatore, ex grillino passato al Gruppo Misto, fino a ieri sconosciuto ai più, è diventato protagonista durante il momento della verità per il Conte bis ...Giuseppe Conte ha incassato la fiducia al Senato, ottenendo 156 sì contro i 140 no e permettendo così al Governo giallorosso di proseguire la sua attività ...