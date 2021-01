Le probabili formazioni di Ascoli-Chievo, 19a giornata di Serie B (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Serie B è arrivata al giro di boa e in questo weekend si disputeranno le partite della 19a giornata, l’ultimo turno del girone di andata. Il fanalino di coda Ascoli ospiterà il Chievo, in piena corsa per il play off. Di seguito le probabili formazioni di Ascoli-Chievo. QUALI SONO LE probabili formazioni DI Ascoli-Chievo? Ascoli (4-3-1-2): Leali; Kragl, Quaranta, Brosco, Pucino; Saric, Buchel, Gebo; Eramo; Bajic; Tupta. All. Sottil. Chievo (4-2-3-1): Semper; Renzetti, Leverbe, Rigione, Mogos; Viviani, Palmiero; Garritano, Giaccherini, Ciciretti; Djordjevic. All. Aglietti. COME ARRIVANO ALLA SFIDA I PADRONI DI CASA Come detto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) LaB è arrivata al giro di boa e in questo weekend si disputeranno le partite della 19a, l’ultimo turno del girone di andata. Il fanalino di codaospiterà il, in piena corsa per il play off. Di seguito ledi. QUALI SONO LEDI(4-3-1-2): Leali; Kragl, Quaranta, Brosco, Pucino; Saric, Buchel, Gebo; Eramo; Bajic; Tupta. All. Sottil.(4-2-3-1): Semper; Renzetti, Leverbe, Rigione, Mogos; Viviani, Palmiero; Garritano, Giaccherini, Ciciretti; Djordjevic. All. Aglietti. COME ARRIVANO ALLA SFIDA I PADRONI DI CASA Come detto ...

Fprime86 : RT @SkySport: Juventus-Napoli, le probabili formazioni della Supercoppa italiana - infoitsport : Probabili formazioni di Udinese-Atalanta: Ilicic con Zapata, panchina per Muriel - infoitsport : Udinese-Atalanta, probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV - infoitsport : Diretta Udinese-Atalanta ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - zazoomblog : Supercoppa Italiana Juventus-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv - #Supercoppa #Italiana -