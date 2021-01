Le Mascherine che faranno riaprire le palestre: ecco cosa sono e come funzionano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Le Mascherine per fare sport, e consentire un ritorno alla normalità ma in sicurezza, sono finalmente arrivate. Il merito va alla Francia. Le palestre possono essere riaperte e consentire, almeno in parte, una ripartenza di un settore importante per l’economia di qualsiasi Paese. Dopo sette mesi di ricerche, la mascherina sportiva è ormai pronta per essere omologata e lanciata sul mercato. Si aspetta giusto l’approvazione della certificazione che attesti la sua efficacia. Chi l’ha sviluppata non ha alcun dubbio sul fatto che rappresenti una svolta. Raphaël Dubi è il responsabile del nuovo prodotto a firma Décathlon. “Abbiamo lavorato su una filtrazione con permeabilità. La mascherina deve anche essere comoda, con un supporto, in modo che rimanga sul viso quando ci si muove in sicurezza”: ha ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Leper fare sport, e consentire un ritorno alla normalità ma in sicurezza,finalmente arrivate. Il merito va alla Francia. Leposessere riaperte e consentire, almeno in parte, una ripartenza di un settore importante per l’economia di qualsiasi Paese. Dopo sette mesi di ricerche, la mascherina sportiva è ormai pronta per essere omologata e lanciata sul mercato. Si aspetta giusto l’approvazione della certificazione che attesti la sua efficacia. Chi l’ha sviluppata non ha alcun dubbio sul fatto che rappresenti una svolta. Raphaël Dubi è il responsabile del nuovo prodotto a firma Décathlon. “Abbiamo lavorato su una filtrazione con permeabilità. La mascherina deve anche essere comoda, con un supporto, in modo che rimanga sul viso quando ci si muove in sicurezza”: ha ...

