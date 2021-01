Le mani dei Casalesi sulla Toscana: 34 misure cautelari dopo blitz della Gdf (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Hook: Maxi blitz della Guardia di Finanza Maxi operazione anticamorra in Toscana: 34 misure cautelari e sequestri per oltre 8 milioni di euro Gdf clan dei Casalesi camorra Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/01/20/le-mani-dei-Casalesi-sulla-Toscana-34-misure-cautelari/ Casalesi attivi in Toscanamani sugli appalti pubblici Luoghi: Toscana Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Hook: MaxiGuardia di Finanza Maxi operazione anticamorra in: 34e sequestri per oltre 8 milioni di euro Gdf clan deicamorra Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/01/20/le--dei--34-attivi insugli appalti pubblici Luoghi:

fanpage : La Camorra affonda le mani anche in Toscana - ZinosK67 : RT @Federaicas: Il ricordo del compagno Calà, morto per salvare la piccola biblioteca clandestina dalle mani dei fascisti e il significato… - Miki17517660 : RT @RadioSavana: In Italia gli unici ristoranti sempre aperti sono quelli dei Benetton. Da notare assembramenti alla cassa, nessuna igieniz… - Claudia53114223 : RT @alda7069: Sempre a voce alta chiediamo giustizia e #veritaperGiulioRegeni e #MarioPaciolla. Ricordiamo #PadreDallOglio, ancora nelle ma… - GalliSalvo : @AugustoMinzolin Guardate le braccia di Conte sono legate a dei fili sottili, alla cima di quei fili troverete dell… -

Ultime Notizie dalla rete : mani dei Aiuto, anche Sanremo nelle mani dei virologi ilGiornale.it Beni sequestrati all’estero, il prefetto Francesco Messina: «Così daremo la caccia ai tesori dei boss»

Parla al «Corriere» il direttore dell’Anticrimine della polizia dopo l'operazione di Salerno, dove per la prima volta in Italia è stata applicato il nuovo regolamento Ue che consente di congelare i be ...

Ecco Big John, uno degli scheletri di dinosauro tra i più grandi ritrovati

Dopo il successo dell’esposizione al pubblico, lo scorso ottobre, dell’ultimo dinosauro preparato dalla Zoic – ditta triestina ...

Parla al «Corriere» il direttore dell’Anticrimine della polizia dopo l'operazione di Salerno, dove per la prima volta in Italia è stata applicato il nuovo regolamento Ue che consente di congelare i be ...Dopo il successo dell’esposizione al pubblico, lo scorso ottobre, dell’ultimo dinosauro preparato dalla Zoic – ditta triestina ...