Lazio, per il rinnovo di Inzaghi si parla di triennale: la situazione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In casa Lazio continua a tenere banco la situazione legata al rinnovo di Simone Inzaghi: le ultime secondo Il Messaggero Simone Inzaghi pensa al campo, ma continua a trattare con Lotito anche il suo rinnovo contrattuale. Non più sulla base di un anno, ma di un triennale in crescendo: il mister vorrebbe arrivare a guadagnare 3 milioni fissi come ultimo salto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Mancherebbe poco all’accordo definitivo, non c’è la firma ma può arrivare a stretto (in settimana) giro. Per questo a Formello smentiscono ci sia già stato un incontro risolutivo. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In casacontinua a tenere banco lalegata aldi Simone: le ultime secondo Il Messaggero Simonepensa al campo, ma continua a trattare con Lotito anche il suocontrattuale. Non più sulla base di un anno, ma di unin crescendo: il mister vorrebbe arrivare a guadagnare 3 milioni fissi come ultimo salto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Mancherebbe poco all’accordo definitivo, non c’è la firma ma può arrivare a stretto (in settimana) giro. Per questo a Formello smentiscono ci sia già stato un incontro risolutivo. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - nzingaretti : Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma. Nel… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Luis Alberto operato d'urgenza per appendicite: starà fuori almeno 10 giorni ? - AndreaGiuricin : Ma voi non siete stufi di aver pagato 9 miliardi negli ultimi 11 anni per #ATAC? Oltretutto per avere questo serviz… - ilariafontana5s : RT @M5SLazio: ?? Rifiuti: #commissariamento #RegioneLazio, una sconfitta per istituzioni e politica ?Dopo anni di #emergenza #rifiuti, #ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio per Vaccini in ritardo, richiami a rischio nel Lazio per metà pazienti Il Messaggero Fotovoltaico, l’installazione dà diritto al Bonus Mobili?

18/01/2021 – A determinate condizioni, l’installazione di un impianto fotovoltaico dà diritto al Bonus Mobili. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate rispondendo su Fisco Oggi alla domanda di un contr ...

FORMELLO - Lazio, le prove: Immobile riposa, chance Muriqi

Inzaghi pensa al Parma e fa scattare le prove tattiche in vista degli ottavi di giovedì sera. Rotazioni previste in ogni reparto, tra calciatori ai box per acciacchi e altri che hanno bisogno di ...

18/01/2021 – A determinate condizioni, l’installazione di un impianto fotovoltaico dà diritto al Bonus Mobili. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate rispondendo su Fisco Oggi alla domanda di un contr ...Inzaghi pensa al Parma e fa scattare le prove tattiche in vista degli ottavi di giovedì sera. Rotazioni previste in ogni reparto, tra calciatori ai box per acciacchi e altri che hanno bisogno di ...