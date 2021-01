Lazio, Inzaghi: «Farò delle rotazioni. Teniamo alla Coppa Italia» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Lazio-Parma Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Parma. LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU Lazio NEWS 24 Coppa Italia – «Veniamo da un’ottima prestazione ma ciò che più mi interessa è la gara di domani. La Coppa Italia ha rappresentato molto per noi in questi anni, ci Teniamo, effettuerò delle rotazioni per valutare alcuni elementi della rosa che finora hanno giocato meno ma si sono sempre allenati al meglio». LUIS ALBERTO E LUIZ FELIPE – «Ieri non è stata un’ottima ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Simoneha parlatovigilia di-Parma Simone, allenatore della, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale biancocelestevigilia della partita dicontro il Parma. LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SUNEWS 24– «Veniamo da un’ottima prestazione ma ciò che più mi interessa è la gara di domani. Laha rappresentato molto per noi in questi anni, ci, effettueròper valutare alcuni elementi della rosa che finora hanno giocato meno ma si sono sempre allenati al meglio». LUIS ALBERTO E LUIZ FELIPE – «Ieri non è stata un’ottima ...

