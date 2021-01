Lavoro, Misiani: prorogare blocco licenziamenti per settori in crisi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'L'Italia non può permettersi un'ondata di licenziamenti ma non possiamo nemmeno andare avanti con una logica emergenziale'. Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, parlando della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'L'Italia non può permettersi un'ondata dima non possiamo nemmeno andare avanti con una logica emergenziale'. Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio, parlando della ...

