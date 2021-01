Laura Antonelli, una vita di successi cinematografici e momenti drammatici (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La vita di Laura Antonelli è costellata di grandi avvenimenti: attrice che ha segnato un pezzo di storia del cinema italiano e donna dal vissuto forte e tragico. Laura Antonelli insieme al collega attore Jean-Paul Belmondo (fonte immagine: Getty)Vive l’esperienza dell’essere profuga dall’Istria dopo la seconda guerra mondiale, da dove fugge per trasferirsi con la famiglia a Napoli. Nasce nel 1941, a novembre, in Croazia, precisamente a Pola, e muore nel 2015 a Roma, nella sua casa a Ladispoli. E’ la sua badante a trovarla senza vita, ma viene denunciata insieme al figlio dell’attrice, Germano Randi, per presunta appropriazione indebita di 100mila euro e di due immobili di pregio a Ladispoli. LEGGI ANCHE: Valentina Carnelutti, le figlie avute quando era minorenne: “ho ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ladiè costellata di grandi avvenimenti: attrice che ha segnato un pezzo di storia del cinema italiano e donna dal vissuto forte e tragico.insieme al collega attore Jean-Paul Belmondo (fonte immagine: Getty)Vive l’esperienza dell’essere profuga dall’Istria dopo la seconda guerra mondiale, da dove fugge per trasferirsi con la famiglia a Napoli. Nasce nel 1941, a novembre, in Croazia, precisamente a Pola, e muore nel 2015 a Roma, nella sua casa a Ladispoli. E’ la sua badante a trovarla senza, ma viene denunciata insieme al figlio dell’attrice, Germano Randi, per presunta appropriazione indebita di 100mila euro e di due immobili di pregio a Ladispoli. LEGGI ANCHE: Valentina Carnelutti, le figlie avute quando era minorenne: “ho ...

zazoomblog : Laura Antonelli una vita di successi cinematografici e momenti drammatici - #Laura #Antonelli #successi - DonnaGlamour : Laura Antonelli: tutto sul volto di La Pupa, il Secchione e viceversa 2021 - HuercaVedia : @EscritorJCamara @7Josean7 @CetroEl Pero no sé parece a la Laura Antonelli - CinguettaTV : Domani giovedì 21 su Italia1 arriva la nuova edizione de #LaPupaeilSecchione con #AndreaPucci. Ecco le 5 pupe e i 3… - pandabianco : @lucianonobili @ItaliaViva @Michele_Anzaldi @davidefaraone @RaiTre @Cartabiancarai3 Dio mio come sei caduto in in basso. (Laura Antonelli). -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Antonelli Laura Antonelli: tutto sul volto di La Pupa, il Secchione e viceversa 2021 Donna Glamour La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: il cast completo del programma

Il reality La Pupa e il Secchione e Viceversa sta per tornare su Italia 1. Andrà in onda a partire da domani 21 gennaio in prima serata e sarà condotto da Andrea Pucci insieme e Francesca Cipriani. In ...

La Pupa e il Secchione, Gianluca Tornese: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne?

La Pupa e il Secchione, Gianluca Tornese è uno dei 'Pupi' del programma: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne? Vi sveliamo tutto!

Il reality La Pupa e il Secchione e Viceversa sta per tornare su Italia 1. Andrà in onda a partire da domani 21 gennaio in prima serata e sarà condotto da Andrea Pucci insieme e Francesca Cipriani. In ...La Pupa e il Secchione, Gianluca Tornese è uno dei 'Pupi' del programma: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne? Vi sveliamo tutto!