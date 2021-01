Latina | anziana ritira la pensione…ma viene rapinata | ‘preso’ dopo 5 anni il ladro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) arrestato il colpevole di una rapina nei confronti di una pensionata. Nel lontano 16 maggio 2016 una signora si era recata, come ogni mese, all'ufficio Postale di per riscuotere la propria pensione. Una volta uscita, però, improvvisamente è stata vittima di una rapina per mano di un 60enne. L'uomo, originario di Maenza, è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Stazione di Maenza (LT). L'ordine di carcerazione è stato emesso ieri dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di e prevede una pena di 3, 2 mesi e 7 giorni di reclusione per il 60enne.