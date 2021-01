(Di mercoledì 20 gennaio 2021) «Una mamma e un papà un decreto non cambia la realtà.1 e 2». È questo lo slogan riportato sullo striscione esposto questa mattina a Roma, davanti al Viminale, da una delegazione del Family Day insieme ad altre associazioni pro-family (tra le quali CitizenGo, Pro Vita & Famiglia e Non Si Tocca la Famiglia) per richiedere la reintroduzione delle diciture “” e “” sui documenti dei minori di 14 anni rimosse la scorsa settimana dal ministro dell’Interno, Luciana, su indicazione del garante della privacy per adattarsi alla normativa europea sul trattamento dei dati.1 e 2, ladel Family Day «Un governo impantanato nel peggiore immobilismo e incapace di affrontare i veri bisogni delle famiglie trova il tempo per ...

massimodelbo : RT @SecolodItalia1: Lamorgese sotto accusa, monta la protesta: «Stop a genitore 1 e 2. I figli sono di madre e padre» - SecolodItalia1 : Lamorgese sotto accusa, monta la protesta: «Stop a genitore 1 e 2. I figli sono di madre e padre»… - Annaelegalita : @DSantanche Dove stanno i controlli di lamorgese? Quelli servono solo per gli schiavi che le pagano lo stipendio,io… - SoniaLaVera : RT @Raffael31784437: @AhiMaria1 Giulia Bongiorno o Bagnai . Anche se dopo Conte , Di Maio , Azzolina , Bellanova e Lamorgese va bene pure i… - Ettore79597694 : RT @adrianobusolin: Ministro #Lamorgese, #PapàeMamma non si cancellano! persone hanno firmato. Aiutaci a raggiungere l'obiettivo firme. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese sotto

Il Secolo d'Italia

«Le riammissioni informali dei richiedenti asilo non hanno alcuna base giuridica», spiega Gianfranco Schiavone, del direttivo dell’Asgi, Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione. Nel 202 ...Code interminabili di persone vestite alla meno peggio, a volte in ciabatte, in coda sotto la neve per un pasto al giorno ... la ministra dell’interno Lamorgese pochi giorni fa in audizione ...