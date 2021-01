L’America volta pagina | appello di Biden all’unità nel discorso inaugurale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) In una Washington D.C. letteralmente blindata, con più di 26.000 militari ad impedire che si ripetano episodi di violenza, inizia ufficialmente la presidenza. Lo scenario è a dir poco surreale. 200 mila piccole bandiere americane, silenziose e fragili, al posto delle migliaia di persone alle quali eravamo abituati nel giorno dell’inaugurazione. Poche le persone ammesse all’interno del rigidissimo protocollo di sicurezza. Alle 17 cominciano ad arrivare gli ex presidenti da Obama a George W. Bush, passando per Clinton. Presente anche Mike Pence nello stesso momento in cui Trump atterra in Florida. Come era stato ampiamente annunciato Donald Trump non è presente, una forzatura del protocollo presidenziale senza precedenti. L’ormai ex presidente aveva lasciato la Casa Bianca poche ore prima in sordina, ormai lasciato solo al suo destino anche da buona ...