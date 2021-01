L’allenatore che può sostituire Fonseca alla Roma (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la sconfitta con lo Spezia in Coppa Italia, Paulo Fonseca è in bilico: l’elenco dei possibili sostituti è lungo Il derby e lo Spezia fanno traballare la panchina mai solida di Paulo Fonseca. Perennemente in bilico, L’allenatore della Roma rischia l’esonero. Non sono piaciute alla dirigenza le ultime partite e la poca attenzione dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la sconfitta con lo Spezia in Coppa Italia, Pauloè in bilico: l’elenco dei possibili sostituti è lungo Il derby e lo Spezia fanno trabre la panchina mai solida di Paulo. Perennemente in bilico,dellarischia l’esonero. Non sono piaciutedirigenza le ultime partite e la poca attenzione dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Freddyascott : @CarloAl87550029 @Nino_TheBest @Cicciodicastri @Aldito11 Credo che adesso alcuni riprenderebbero pure sarei in panc… - infoitsport : L'ex allenatore di Ronaldo: 'Quella volta che impennò e sparì con la mia moto' - pierocerchio : @romanewseu Bisogna acquistare campioni!!!!! Fonseca ha colpa fino ad un certo punto, che c entra l allenatore se g… - Dekmar83 : @Chiariello_CS Questa gente che continua a difendere l'allenatore Gattuso a spada tratta davvero non la capisco... - NaebotherPal : @spqr1983 E nella seconda stagione infatti non è andata bene. Ma poi, quante volte deve tornà? Pare che sia l'unico allenatore per noi -

